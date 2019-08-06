أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم "داعش" يعملون بما يسمى "ديوان الجند" خلال عملية أمنية بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقال معن في بيان صحفي إن "قوة مشتركة من فوج الطوارئ السابع ومديرية أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقت القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف أن "العناصر يعملون مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند أحدهم كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرتهم في مدينة الموصل".

وأشار إلى أن "عملية القبض تمت في منطقة كراج الشمال، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

هذا وأعلن الجيش التركي الثلاثاء، عن تحييد 7 من عناصر حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وذلك بغارات جوية نفذتها مقاتلاته شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على "تويتر" إن الغارات استهدفت أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقة غارا في إطار عملية "المخلب" الجارية ضد الإرهابيين في المنطقة.

وكانت القوات التركية قد أطلقت في 27 مايو الماضي عملية "المخلب" في منطقة هاكورك داخل الأراضي العراقية، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

*حركة "النجباء" تهدد بإسقاط الحكومة العراقية في حال عملت ضد إيران

من جانب آخر حذرت حركة "النجباء" العراقية التابعة للحشد الشعبي العراقي، الثلاثاء، الحكومة العراقية من العمل ضد إيران لأن ذلك سيؤدي إلى إسقاطها في غضون أسابيع.

وأكد المتحدث باسم الحركة، نصر الشمري،​ أن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط في غضون أسابيع، وجاءت تصريحاته خلال لقائه عضو ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ سعيد جليلي في العاصمة الإيرانية ​طهران.

واعتبر الشمري أن "إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة من قبل إيران وإيقاف ناقلة ​النفط​ البريطانية، كل ذلك يؤكد أن الجمهورية الإسلامية مرغت أنفس الغطرسة الدولية بالتراب".

ولفت إلى ان "​الولايات المتحدة​ تعتبر قوات ​الحشد الشعبي​ تابعة الى ​ولاية الفقيه​ بهدف تشويه صورة الحشد الشعبي، وفي رأينا، هذا شرف لنا".