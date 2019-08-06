قتلى وجرحى في إستهداف جورين بريف حماة بعدد من الصواريخ

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء، إن أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة.

وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.

وقال إسبر للصحفيين المسافرين معه إلى اليابان إنه "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون غير مقبول. ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية التي من شأنها أن تسيء إلى المصالح المتبادلة. إن الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية تتشارك فيما يتعلق بشمال سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، أن بلاده ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات، وأخطرت كلا من واشنطن وموسكو بذلك، مضيفا أن العملية ستطال منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، هدد الشهر المنصرم بشن عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، إن لم يتم إعلان منطقة آمنة هناك، وإذا استمرت أخطار هذه المنطقة تهدد تركيا.

ميدانياً قتل شخصان وجرح آخرون الثلاثاء، إثر هجوم صاروخي استهدف قرى جورين في ريف حماة الشمالي بسوريا.

وذكر شهود عيان لـ RT في بلدة جورين، أن عشرين قذيفة صاروخية مصدرها منطقة المنصورة تل واسط، سقطت على قرية الجيّد أسفرت عن قتيل و3 جرحى.

واستهدفت قرية عين سليمو التابعة لبلدية جورين بـ 8 صواريخ، كما أدت إلى مقتل فتاة كان أهلها هربوا من إدلب ولجأوا إلى القرية، وأدى الاستهداف أيضا إلى جرح ثلاثة أشخاص.

وأضاف الشهود أن قرية عين الحمام (جانب قلعة ميرزا) استهدفت بـ 3 صواريخ بركان، من قرية خربة الناقوس.

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب

من جهة اخرى أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها: "على الرغم من إعلان الجيش السوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب في الأول من شهر آب/ اغسطس الحالي، فقد رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".

وأضاف "إن استمرار سلطات النظام التركي بالسماح لأدواتها من تنظيمات إرهابية متمركزة في إدلب، بهجماتها واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبي وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاصة بمنطقة إدلب، الأمر الذي أسهم في تعزيز مواقع الإرهابيين وانتشار خطر الإرهاب في الأراضي السورية".

وختم البيان " أنه انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك، على الرغم من الجهود السورية بهذا الخصوص، فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها، وذلك بناء على واجباتها الدستورية في حماية الشعب السوري وضمان أمنه".

وكانت جبهة النصرة بدأت مساء الأحد مع حلفائها بتجنيد أسرى سجونها لحفر الخنادق وإقامة التحصينات في مناطق انتشارها في الشمال السوري ولمواجهة تقدم الجيش في ريف حماة الشمالي.

إلى ذلك أعلن مصدر عسكري أن التنظيمات المسلحة استهدفت الثلاثاء قاعدة حميميم في ريف اللاذقية بعدد من القذائف الصاروخية.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أنه "بتاريخ الثلاثاء قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا 3 دفعات من الراجمات نحو قاعدة "حميميم" الروسية بسوريا.