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رقم الخبر: 260449 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:27 الاقسام: عربيات  
المغرب ينقذ مئات المهاجرين من مياه البحر المتوسط

المغرب ينقذ مئات المهاجرين من مياه البحر المتوسط

تمكنت وحدات من البحرية الملكية المغربية في البحر الأبيض المتوسط من إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق ما أفاد مصدر عسكري مغربي، مساء الاثنين.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وحدات من البحرية الملكية المغربية العاملة في مياه البحر المتوسط، أنقذت 424 مهاجرا غير شرعي، غالبيتهم من بلدان جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر أن من المهاجرين 53 امرأة و16 قاصرا، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين كانوا يواجهون صعوبات فنية على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية الصنع.

وأكد المصدر العسكري أنه تم نقل المهاجرين إلى أقرب ميناء مغربي لتلقي العلاج والإسعافات الضرورية.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن المغرب عن إنقاذ 161 مهاجرا غير شرعي في مياه البحر المتوسط.

وقال مصدر عسكري مغربي في حينها إن البحرية الملكية أنقذت سبعة مراكب تنقل مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور المياه المغربية باتجاه إسبانيا.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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