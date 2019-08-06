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رقم الخبر: 260448 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
بكين وموسكو تحذران واشنطن من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

بكين وموسكو تحذران واشنطن من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذرت الصين الولايات المتحدة من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ داعية دول المنطقة لا سيما اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا إلى توخي الحذر.

وقال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ: إن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي وستكون مضطرة إلى إتخاذ تدابير انتقامية إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم.

ولم يرد فو بأن يقول ما سيكون عليه رد بكين. ولكنه حذر قائلا "ندعو الدول المجاورة إلى توخي الحذر وعدم السّماح بنشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها، لأن هذا لن يكون في مصلحة أمنها القومي".

كما دعت الخارجية الروسية، واشنطن للامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة، مؤكدة إستعدادها لمواصلة المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي وعقد إتفاقات جديدة خاصة بالرقابة على التسلح.

وأفادت روسيا اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال في مؤتمر صحفي الاثنين في موسكو: "ندعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها، والامتناع، مثلما فعلت روسيا، عن نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي يعملون على إنتاجها، وهي خطط كثر الحديث عنها في البنتاغون مؤخرا".

الى ذلك قال ريابكوف: إن بلاده ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال استمرت التهديدات الأمريكية بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن بلاده لا تستطيع تجاهل الوضع بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، محذراً من أن موسكو ستضطر للبدء في تطوير صواريخ مماثلة في حال إكمال الولايات المتحدة تطوير وإنتاج هذه المنظومات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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