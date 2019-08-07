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رقم الخبر: 260447 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. الوفاق وحفتر يتبادلان الهجمات على طائرات الشحن

ليبيا.. الوفاق وحفتر يتبادلان الهجمات على طائرات الشحن

قال سلاح الجو التابع لقوات المشير خليفة حفتر إنه دمر "طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة".

وأضاف أنه أطلق صاروخا واحدا على طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

كما أعلن عن شن ثلاث غارات أخرى صباح الثلاثاء استهدفت محطتي رادار " 12 B " و"14B " للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة، وأنها حققت أهدافها.

وتأتي هذه الغارات بعدما دمر سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في 26 يوليو الماضي طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر عسكري وأحد السكان إن قوات حفتر قصفت الكلية الجوية في مدينة مصراتة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ومصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وقال أحد سكان مصراتة إن دوي انفجارات قوية سمع في أرجاء المدينة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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