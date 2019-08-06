جددت الصين انتقادها لانسحاب امريكا من الإتفاق النووي مع ايران باعتباره معاهدة دولية متعددة الاطراف، مؤكدة أنه يجب اتخاذ خطوات لضمان المصالح الاقتصادية المشروعة لإيران التي يضمنها الإتفاق النووي.

وقال "فو سونغ" في حديثه مع مراسل ارنا في بكين: إن الصين تؤمن ان ضمان التنفيذ الكامل والفعال للإتفاق النووي، هو مطلب قرار مجلس الأمن وايضا الحل الوحيد القابل للتطبيق والفعال للقضية النووية الإيرانية.

وقال: إن الصين تأمل في أن تتمكن مختلف الأطراف من تقليل الاختلافات والعمل بمسؤولياتها واقرار التوازن بين الحقوق والواجبات في الإتفاق النووي.

وقال: في هذا الصدد، حثت الصين الدول الأوروبية الأعضاء في الإتفاق النووي على الإسراع بتنفيذ الآلية المالية والتجارية مع ايران (إينستكس) وتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القناة المالية.

ودعا المسؤول الصيني إلى تطوير نظام الدفع INSTEX وقال: يجب ان تعمل هذه الآلية على تسديد المدفوعات لإيران وان تفتح أمام أطراف ثالثة لاستئناف التبادلات المالية مع إيران.

وقال أيضا عن مفاعل أراك للماء الثقيل: إن إعادة بناء مفاعل أراك للماء الثقيل يمثل موضوع مهم في الإتفاق النووي، حيث تشارك الصين وبريطانيا بصورة مشتركة في قيادة المشروع.

وأضاف المدير العام للحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية: إن العديد من الأطراف، بما في ذلك إيران، أشادت بجهود الصين النشطة في تنفيذ هذا المشروع.

كما أكد سفير النمسا لدى ايران "اشتفان شولتز"، ان الحفاظ على الإتفاق النووي والتركيز على استيفاء حقوق ايران وازالة الحظر، والنمو الاقتصادي والمضي قدما نحو مجتمع قائم على الصناعة والانتاج، يأتي جميع ذلك ضمن جهود الحكومة في فيينا.

تصريحات السفير النمساوي هذه، جاءت الاثنين خلال اجتماع "رؤساء الجامعات المعنية بفريق التعاون العلمي الدولي وسفراء الدول المستهدفة"، في مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا والابحاث بطهران.

وأضاف شولتز: إن النمسا تسعى في إطار سياساتها للحفاظ على الإتفاق النووي بين ايران واوروبا، والتـأكيد على استيفاء حقوق طهران وازالة الحظر والنمو الاقتصادي في هذا البلد.

وتابع: إن فيينا تواصل هذه الجهود عبر شبكة تعاون ثنائية تهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي).

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد سفير النمسا، ان التركيز على تطوير الرياضيات والعلوم والكيمياء وعلم الحاسوب والتكنولوجيا، جعل من ايران أحد الاقطاب الاقتصادية القائمة على المعرفة عالميا.

وخلص سفير النمسا لدى ايران، الى ان فيينا مستعدة لتطوير تعاونها في المجالات الجامعية مع طهران.