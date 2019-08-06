بدأت في مصر، الثلاثاء، حملات بالتبرع لترميم الأجزاء المتضررة من معهد الأورام الذي انفجرت أمامه سيارة مساء الأحد.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأكدت الوزارة على أنه "جارٍ استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني.

​وعلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الحادث الإرهابي، وكتب في تغريدة على "تويتر": "اتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.