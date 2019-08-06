  • الثلاثاء ٤ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260444 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: عربيات  
الولايات المتحدة ترسل 3700 جندي إلى الأردن

الولايات المتحدة ترسل 3700 جندي إلى الأردن

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3700 جندي إلى الأردن للمشاركة في التدريبات السنوية، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للقيادة المركزية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.

ووفقا للقوات المسلحة الأمريكية، ستجري المناورات الحالية في الفترة من 25 أغسطس/آب إلى 5 سبتمبر/أيلول، بمشاركة 28 دولة فيها، ضمن تدريبات "الأسد المتأهب".

وتتضمن التدريبات "سيناريوهات مختلفة، مثل القيام بمهام قصف طويل المدى، وعمليات الأمن البحري وتحييد التهديدات في الفضاء الإلكتروني".

يذكر أن تمرين "الأسد المتأهب" ينفذ على أراضي المملكة الأردنية منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب، فيما يحظى التمرين بمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى العديد من المشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/2162 sec