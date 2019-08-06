أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، ان ايران سوف تتخذ خطوتها الثالثة على صعيد خفض إلتزامتها في إطار الإتفاق النووي في غضون شهر.

وفيما لفت كمالوندي في تصريحات له الاثنين، الى ان مخزون اليورانيوم المخصب في تزايد مستمر وان منشأة اراك تعمل بكامل طاقاتها لمضاعفة إنتاج الماء الثقيل قال: الاوروبيون لم يفوا بوعودهم حتى الان، وايران ماضية بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية في موعدها المقرر.

وتابع كمالوندي "فيما تستمر أوروبا بعدم تنفيذ تعهداتها في الإتفاق النووي فإن إيران سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الإتفاق النووي بعد شهر".

واستطرد قائلاً: "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الإتفاق النووي، وإذا عادوا إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".

وأضاف "حتى الآن هناك الفرصة لتنفيذ تعهداتهم، أميركا تمارس الضغط على روسيا والصين والدول الأوروبية لعدم تنفيذ تعهداتهم ولكن حتى الآن لم تقبل أي دولة من هذه الدول أن ترضخ للضغوط الأميركية، لكن الشيء المهم هو أن يقرروا تنفيذ تعهداتهم ويقومون بذلك بشكل عملي".