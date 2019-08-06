أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة، رضا رحماني، استعداد الوزارة على تقديم دعم خاص الى أصحاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات الصناعية والمنجمية داخل البلاد.

وخلال اللقاء اليوم الثلاثاء مع جمع من المستثمرين الأجانب في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، نوه رحماني بالفرص الفريدة الصناعية والمنجمية في ايران؛ قائلاً: نحن نقدم أنواع المحفزات القانونية الى جميع المستثمرين الأجانب بهدف تطوير النشاطات الصناعية الفاعلة في أرجاء البلاد.

وأكد وزير الصناعة على دور صناعة الألواح الشمسية في ايران؛ موضحاً ان هذه الصناعة تضطلع بأهمية كبيرة في مختلف المجالات بما فيها تطوير صادرات الطاقة الكهربائية. وتابع: ان ايران تتميز بتوفر الفرص للمستثمرين الأجانب ليس في هذا مجال فحسب، وإنما في كافة المجالات الصناعية والمنجمية الأخرى.

ودعا رحماني كبار المستثمرين الأجانب للمساهمة في المشاريع الصناعية والمنجمية داخل البلاد؛ مضيفاً: ان كافة القيود والتحديات على مدى العقود الأربعة الماضية عجزت عن عرقلة مسار التنمية داخل البلاد، كما ستفشل من الآن فصاعداً.

في سياق آخر، أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني، عن موافقة الوزارة على بدء عمليات إستكشافية معدنية بمساحة 300 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح خداداد غريب بور، في تصريح له، ان العمليات ستنطلق عبر كونسورتيوم لشركات تعدين كبرى مثل فولاذ خوزستان ومباركة وكل كهر وجادرملو ومنظمة تطوير وتحديث المعادن (إيميدرو).

على صعيد آخر، أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية عن تصدير 5 ملايين طن من أنواع المعادن الفلزية بقيمة 132ر1 مليار دولار في شهرين خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 مايو/ أيار 2019 بنمو 24 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت إلهة مكري رئيسة مجموعة المعادن والصناعات التعدينية بهذا الخصوص: ان سبائك الصلب تصدرت قائمة الصادرات بقيمة 324 مليون دولار وبحجم 911 ألف طن تلاها خام الحديد والمركز منه بقيمة 214 مليون دولار. وأضاف: ان قيمة صادرات المنتجات الطولية للصلب 124 مليون دولار، والنحاس الكاثودي 71 مليون دولار، والنحاس المركز 31 مليون دولار، وسبائك الزنك 54 مليون دولار.

وأكدت مكري ان المنتجات توجهت لأسواق الصين والعراق وأندونيسيا وتركيا وتايلندا وأفغانستان والإمارات وعمان وغانا وباكستان، حيث استحوذت هذه الأسواق على 88 بالمئة من إجمالي الصادرات في الفترة المذكورة.