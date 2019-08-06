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رقم الخبر: 260440 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه

قريباً.. إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايرانية، محمد سلامي، عن مفاوضات مع طاجيكستان لإقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه، وقال: حالياً هناك رحلات مباشرة بين مشهد ودوشنبه.

وخلال لقائه سفير طاجيكستان لدى طهران، أشار الوزير سلامي الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وطاجيكستان، وقال: ان العلاقات بين البلدين عريقة ومتينة ويجب تنميتها في جميع المجالات ومنها النقل الجوي. وأضاف: ان خط طيران مشهد-دوشنبه دشن منذ فترة وبإمكاننا إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه وان المفاوضات جارية بهذا الشأن.

 

 
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