قريباً.. إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايرانية، محمد سلامي، عن مفاوضات مع طاجيكستان لإقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه، وقال: حالياً هناك رحلات مباشرة بين مشهد ودوشنبه.