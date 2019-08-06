|رقم الخبر: 260440
|تاريخ النشر: آب 06, 2019
|الوقت: 17:14
|الاقسام: اقتصاد
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قريباً.. إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه
أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايرانية، محمد سلامي، عن مفاوضات مع طاجيكستان لإقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه، وقال: حالياً هناك رحلات مباشرة بين مشهد ودوشنبه.
وخلال لقائه سفير طاجيكستان لدى طهران، أشار الوزير سلامي الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وطاجيكستان، وقال: ان العلاقات بين البلدين عريقة ومتينة ويجب تنميتها في جميع المجالات ومنها النقل الجوي. وأضاف: ان خط طيران مشهد-دوشنبه دشن منذ فترة وبإمكاننا إقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه وان المفاوضات جارية بهذا الشأن.
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