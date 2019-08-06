وأوضح كاظم خاوازي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش إزاحة الستار عن 51 صنفاً من البذور المحسنة، بأن ايران حققت الاكتفاء الذاتي بإنتاج بذور القمح والشعير والصويا وفول الصويا والسمسم والقرطم. وأشار الى أن الإكتفاء الذاتي بإنتاج هذه البذور يقلص الاعتماد والاستيراد من الدول الأخرى.

وتعد البذور الجديدة متلائمة مع الظروف المناخية والمناطق المختلفة، ويفضي استخدامها الى تحسن أداء وإنتاج المزارعين.