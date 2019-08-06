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رقم الخبر: 260439 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحقق الإكتفاء الذاتي بإنتاج بذور بعض الغلال

إيران تحقق الإكتفاء الذاتي بإنتاج بذور بعض الغلال

أعلن رئيس منظمة الأبحاث والتدريب والترويج الزراعي الايرانية عن تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج بعض بذور الغلال.

وأوضح كاظم خاوازي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش إزاحة الستار عن 51 صنفاً من البذور المحسنة، بأن ايران حققت الاكتفاء الذاتي بإنتاج بذور القمح والشعير والصويا وفول الصويا والسمسم والقرطم. وأشار الى أن الإكتفاء الذاتي بإنتاج هذه البذور يقلص الاعتماد والاستيراد من الدول الأخرى.

وتعد البذور الجديدة متلائمة مع الظروف المناخية والمناطق المختلفة، ويفضي استخدامها الى تحسن أداء وإنتاج المزارعين.

 
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