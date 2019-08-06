كشف موقع "ميدل ايست آي" (Middle East Eye) عن وثيقة سرية إمارتية تؤكد أن السعودية بدأت تنفيذ "خطة إستراتيجية" ضد الحكومة التركية، موضحا ان الوثيقة صدرت عن "مركز الإمارات للسياسات" وتستند على معلومات إستخبارتية.

وأشار الموقع إلى ان "الوثيقة كشفت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إتخذ قرار التصعيد ضد تركيا عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، مضيفا ان الوثيقة ذكرت أن الرياض أصدرت التعليمات بتنفيذ الخطة ضد الحكومة التركية في شهر أيار/مايو الماضي.

وتابع أن الهدف من الخطة هو "إستخدام كافة الأدوات الممكنة من أجل الضغط على حكومة الرئيس التركي رجب اردوغان وإضعافها، بالإضافة إلى إشغاله بقضايا داخلية على أمل أن تطيح به المعارضة، أو إشغاله بأزمات متتالية بغية دفعه إلى "ارتكاب أخطاء تسلط عليها الضوء وسائل الاعلام".

وقال الموقع: إنه "بحسب ما ورد بالوثيقة الإماراتية، هناك خطة لإستهداف الإقتصاد التركي والعمل على إلغاء الإستثمارات السعودية في تركيا، بالإضافة إلى تقليص عدد السائحين السعوديين الذين يزورون تركيا"، لافتا إلى أن الخطة تتضمن أيضاً قيام السعودية بتقليص إستيراد المنتوجات التركية، وتقليص الدور التركي في "قضايا المنطقة".

ولفت إلى تطورات حصلت خلال الأيام الأخيرة تتعلق ببدأ تنفيذ الخطة ضد تركيا"، موضحا انه جرى منع دخول ثمانين شاحنة تركية كانت تحمل منتجات النسيج والمواد الكيميائية". ونقل عن مسؤول تركي انه جرى إحتجاز ثلاث مئة حاوية خضار قادمة من تركيا في ميناء جدة.

قال الموقع إن "بيانات صادرة عن وزارة السياحة التركية تفيد أن عدد السائحين السعودية الذين يزورون تركيا إنخفض بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري".

وتحدث الموقع عن رسائل أخرى وجهت إلى أنقرة، مشيرا إلى ما ورد في الوثيقة الإمارتية عن موافقة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز على عدم توجيه دعوة رسمية إلى تركيا للمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة.

كما أشار الموقع في هذا السياق إلى أنه تم وضع إسم الرئيس التركي إلى جانب أسماء قادة الدول الأخرى الذين لم توجه إليهم دعوة للمشاركة في القمة – مثل الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأفاد أن الحكومة التركية على علم بمحاولات إبن سلمان وتحاول التصدي لها من خلال قنوات تواصل مباشرة مع والده الملك سلمان، كما نقل عن مسؤول تركي رفيع المستوى ان قيام السعودية باعداد هذه الإستراتيجية ضد تركيا ليس بالأمر المفاجىء.

الموقع لفت في الختام إلى أن اردوغان أجرى إتصالا هاتفيا بالملك سلمان الخميس الماضي طرح خلالها موضوع احتجاز المنتوجات التركية في الموانىء السعودية، وذكر أن اردوغان خلا هذه المكالمة وجه دعوة للملك سلمان وعائلته، ومن بينهم محمد بن سلمان، لزيارة تركيا".