أكد القنصل الروسي العام في مدينة رشت مركز محافظة جيلان (شمال البلاد)، اندره غيور غيوفيتش، على مضي بلاده قدماً نحو خطوات راسخة لتسهيل وتطوير العلاقات مع ايران.

وخلال لقائه يوم الاثنين المدير العام لدائرة الجمارك في مدينة بندر أنزلي (شمال البلاد)، قال القنصل الروسي العام: نحن نبذل الجهود لاتخاذ خطوات راسخة في مجال تسهيل وتعزيز العلاقات الروسية-الايرانية من خلال تطوير العلاقات الدولية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد السفير الروسي ان محافظة جيلان الايرانية تتمتع بطاقات مناسبة لاستقطاب السياح الروس نظراً للمعالم السياحية الطبيعية والتاريخية المتوفرة فيها. وأشار الى بذل المساعي لتطوير التعاون والعلاقات بين طهران وموسكو من الناحية السياسية والتجارية والسياحية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

من جانبه، قال حاكم مدينة بندر أنزلي الذي حضر اللقاء: ان تطوير العلاقات بين ايران وروسيا يسهم في معالجة العديد من المشاكل؛ مضيفاً: انه نظراً الى تدشين ممر الشمال-جنوب، فان البلدين بإمكانهما إستخدام هذا الممر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بصورة شاملة، فضلاً عن تحسين التبادل التجاري خاصة زيادة حجم تصدير السلع والبضائع. وشدد على أن مدينة بندر أنزلي تتمتع بالبنى التحتية اللازمة لتواجد المستثمرين الروس فيها.