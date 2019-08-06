هيروشيما تطالب بمعاهدة دولية لحظر السلاح النووي

طالب رئيس بلدية هيروشيما حكومة اليابان تزامنا مع إحياء الذكرى الـ74 لنكبة هيروشيما أمس الثلاثاء، بحثّ العالم على تبني معاهدة دولية تاريخية تحظر الأسلحة النووية.

وحضر مراسم إحياء هذه الذكرى رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي في حديقة السلام التذكارية في هيروشيما، حيث صلى الأهالي بصمت وأضاؤوا الشموع ووضعوا أكاليل الزهور في الحديقة تكريما لذكرى الذين قضوا في 6 أغسطس 1945 بقنبلة واشنطن الذرية. واستغل رئيس البلدية كازومي ماتسوي المناسبة لدفع إدارة آبي للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية.