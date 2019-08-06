قال مصدر كبير في الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء: إن بريطانيا مستعدة وراغبة في التوصل لاتفاق يتيح لها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما نشرت صحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لخروج دون اتفاق.

وكانت صحيفة الجارديان قد نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن خطة جونسون الرئيسية هي الخروج دون اتفاق وإنه ليست لديه نية للتفاوض مجددا على اتفاق الانسحاب.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي قوله بعد لقاء بين ديفيد فروست كبير مستشاري الشؤون الأوروبية بالحكومة البريطانية ودبلوماسيين من الاتحاد كان من الواضح أن بريطانيا ليست لديها خطة أخرى.

لكن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه قال بعد نشر تقرير الصحيفة نحن نريد اتفاقا. من المؤسف أنهم لا يريدون التفاوض معنا.

وتابع: حقيقة رفض اتفاق الانسحاب بهامش كبير في مجلس العموم ثلاث مرات تعني أن عليهم أن يكونوا مستعدين لإعادة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق. نحن مستعدون لهذا وراغبون فيه.