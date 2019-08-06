صرّح قائد الجيش الباكستاني يوم الثلاثاء: إن جيش بلاده سيذهب إلى أي مدى لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقال الجنرال قمر جاويد باجوا بعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي: جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك.

وألغت الهند يوم الاثنين نصا دستوريا كان يسمح لولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة بسن قوانينها. والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.

إشادات وانتقادات في الهند لقرار مودي الجريء بخصوص كشمير

من جانبها قالت وسائل الإعلام الهندية يوم الثلاثاء: إن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه يعد مقامرة جريئة لإنهاء تمرد مسلح بدأ قبل ثلاثة عقود ودمج الإقليم في بقية الهند.

ويوم الاثنين ألغت الحكومة التي يقودها القوميون الهندوس نصا دستوريا سمح لولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة بسن قوانينها وحظرت على غير المقيمين فيها شراء العقارات فيها.

وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة إنديان إكسبرس عنوان يقول التاريخ، بضربة واحدة تعليقا على القرار الذي يعد أكبر خطوة سياسية في واحدة من أشد مناطق العالم توترا على الصعيد العسكري على مدى قرابة 70 عاما.

وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز في صفحتها الأولى إنجاز مهمة كشمير: بضربة واحدة سريعة تصبح للهند مكانة خاصة في الولاية.

وينادي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي منذ مدة طويلة بإنهاء الوضع الخاص لكشمير قائلا إنه يعرقل التنمية ويدفع الشبان للانضمام إلى التمرد على الحكم الهندي.

إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحاول تغيير الحكم الذاتي الذي حصل عليه الإقليم بعد انضمامه للهند عام 1947 خشية ازدياد العنف في منطقة لقي فيها عشرات الألوف مصرعهم في التمرد وخاضت الهند حربين بسببها مع باكستان التي تطالب بأحقيتها في الإقليم.

وقالت صحيفة هندوستان تايمز في افتتاحية خطوة حزب بهاراتيا جاناتا في كشمير جريئة لكن لها مخاطر. وأضافت أن على الحكومة الآن التواصل مع الكشميريين.

ولم يصدر عن الحكومة من قبل ما يشير إلى أنها تعتزم إلغاء وضع كشمير الخاص وتقسيم الولاية إلى منطقتين إداريتين تداران على المستوى الاتحادي.

وقالت صحيفة تلجراف في صفحتها الأولى: تقسيم عقول وولاية. هذه المرة من جانب أكبر ديمقراطية على الكوكب دون سؤال جامو وكشمير.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار رد فعل سلبيا في الإقليم الذي اعتقلت فيه السلطات الهندية قيادات محلية وقطعت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل قبل ساعات من صدور القرار يوم الاثنين وذلك في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وقالت ميناكشي جانجولي مديرة جنوب آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ”الحكومة عليها مسؤولية ضمان الأمن في كشمير لكن هذا يعني احترام حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم المحتجون“.

وأضافت: الحكومة بدأت بداية سيئة باحتجاز القيادات السياسية ومنع الاجتماعات العامة وإغلاق الانترنت.

وقال براتاب بانو مهتا المحلل السياسي في نيودلهي: إن الحكومة أضعفت المباديء الديمقراطية للهند بالتغيير القسري في كشمير.