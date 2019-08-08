ستتركز الأضواء على هاري مجواير أكثر من أي وقت مضى بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم ونصحه فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بالتركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط.

وسبق أن نال فان دايك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني (91.19 مليون دولار) في 2018 قبل أن يحطم يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي السابق يوم الاثنين.

وأبلغ الدولي الهولندي فان دايك وسائل إعلام بريطانية أن مجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه يونايتد للحصول على خدماته لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الاعلامي.

وقال ”هذا السعر الكبير يجلب الضغوط لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد“.