وكان الفيلم قد شارك قبل ذلك في 30 مهرجاناً دولياً حصل منها على 15 جائزة دولية وهذه المرة يشارك في مهرجان «ميدلبوري» السينمائي الدولي في امريكا الذي يعنى بافلام المخرجين الجدد وسيعرض الفيلم في افتتاحية المهرجان بدورته الخامسة والذي سيقام في 22 اغسطس.

فيلم «غل نساء» من تأليف ويدا صالحي وتمثيل: سعيد داخ، علي محمد رادمنش، يكانة رجبي، ساقي زينتي، مسعود محمدي وويدا عمويي.

يحكي فيلم «غل النساء» قصة زوجين أفغانيين يهاجران الى ايران هجرة غير شرعية ويعملان في مصنع للطوب واثر حدث ما يتغير مصير حياتهما...