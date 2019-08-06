في اول مشاركة دولية له يشارك الفيلم الايراني القصير «ريست» في مهرجان «آلدر» السينمائي الدولي في امريكا.

فيلم «ريست» من تأليف واخراج علي شمس وانتاج حسن هندي وآرش عباسي، وكانت عملية تصويره قد بدأت في السنة الماضية وبعد اكمال المراحل الفنية اصبح جاهزاً للعرض.

وسيقام المهرجان المذكور من 26 الى 29 من سبتمبر القادم في شيكاغو والينويز بامريكا، ويعني دعم المخرجين يعطيهم فرصة عرض نتاجاتهم وايصال اصواتهم للمتلقي.

«ريست» من اخراج علي شمس ويحكي قصة اشخاص ليس لهم احد غير انفسهم، والمخرج شمس كان قد شارك مهرجان فجر المسرحي للسنة الماضية وحصل على جائزة افضل نص مسرحي.

الفيلم من تأليف محمدرضا لطفي ايضاً ويتميز بالجد في الاخراج والبنية المختلفة وزاوية النظر الجديدة وتعقيدات جيدة لم تشهد السينما الايرانية تجربة مشابهة له اذ يتناول لطفي موضوعه من زاوية نظر مختلفة فيروي قصة الفيلم من خلال كاميرات المراقبة ويضمن فيلمه نظرة استعارية على وحدة الانسان وخصوصيته التي تتضمن تحديات كثيرة في المجتمع.

وجاء في ملخص الفيلم: «اشعر انني اصبحت مجنوناً.. اصبحت بشكل ما حساساً بالنسبة لكل كاميرات المراقبة التي ترصد الناس.. وقد غرقت في هذا الامر حتى انني اصبحت اشعر بان وراء كل هذه الكاميرات شخص واحد.. شخص واحد يشاهدني بدقة».