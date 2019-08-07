وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نافدة الانتقالات في إنجلترا ستُغلق بعد ثلاثة أيام، وهو ما يعني أن مستبقل الثلاثي، إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ورافينيا ألكانتارا، معلق بالهواء، وسيُصبح هامش رحيلهم للدوري الإنجليزي ضيقاً.

ويحظى راكيتيتش باهتمام مانشستر يونايتد، حيث أشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي اتصل بالبارسا الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب، ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.

وأغلق كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو، الباب أمام عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، حيث قال: “سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لفيليب أن يلعب مع أي من منافسي ليفربول”.

أما رافينيا الذي بات قريباً من فالنسيا، فإنه يحظى أيضاً باهتمام بعض الأندية الإنجليزية، مع العلم أن فرص بقائه في النادي الكتالوني تبدو حتى اللحظة، شبه منعدمة.