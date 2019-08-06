انطلقت فعاليات الدورة الثانية من «أسبوع الفيلم الإيراني» في العاصمة اليابانية طوكيو بعرض 7 أفلام بترجمات يابانية منذ يوم الاثنين بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ويبدأ أسبوع الفيلم الإيراني الثاني برعاية وتعاون الاستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في طوكيو وبالتعاون بين المديرية العامة للتعاون الثقافي والشؤون الإيرانية في الخارج التابعة لوزارة الثقافة والعلاقات الإسلامية وبلدية طوكيو وبلدية ميناتوي وبلدية يوني باليابان.

وتعرض سبعة أفلام باللغة الاصلية والترجمة اليابانية على الجمهور وهي «مضيق أبو قريب»، «الحارس الشخصي»، «المذاق الجميل للخيال»، «حوض الرسم»، «وجه المجنون»، «بعيد جداً، قريب جداً»، ووثائقي بعنوان «العشاء الأخير» انطلاقا من الخامس حتى السابع من أغسطس / آب الجاري.

ويحضر المراسم طلاب إيرانيون وطلاب يابانيون وجمع من الجهات المعنية والمسوؤلين الثقافيين من البلدين للاحتفال بتعزيز العلاقات الثنائية ومضي تسعين عاما من العلاقات الإيرانية اليابانية.