تزامنا مع اليوم العالمي للمساجد إزاحة الستار عن برنامجي «المحراب» و«المسجد» أعلن المساعد الثقافي والاجتماعي في مركز شؤون المساجد حجة الاسلام «حجة الله ذاكر» عن إزاحة الستار عن برنامجي «المحراب» و«المسجد» وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمساجد.