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رقم الخبر: 260425 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: ثقافة وفن  
إزاحة الستار عن برنامجي «المحراب» و«المسجد»
تزامنا مع اليوم العالمي للمساجد

إزاحة الستار عن برنامجي «المحراب» و«المسجد»

أعلن المساعد الثقافي والاجتماعي في مركز شؤون المساجد حجة الاسلام «حجة الله ذاكر» عن إزاحة الستار عن برنامجي «المحراب» و«المسجد» وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمساجد.

واضاف حجة الاسلام ذكر ان هذين البرنامجين سيتم عرضهما في اليوم العالمي للمساجد والذي يصادف یوم 22 آب وهو ذكرى حرق المسجد الاقصى بواسطة الصهاينة.

وبين انه يمكن تحميل البرنامجين اعتبار من التاريخ اعلاه عن طريق الموقع «masjed.ir».

من خلال برنامج محراب يمكن الوصول إلى أقرب مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ويبين للمستخدم خارطة الطريق راكبا او راجلا.

وبرنامج «مسجد» يعطي معلومات عن المساجد في العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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