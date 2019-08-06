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رقم الخبر: 260424 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: ثقافة وفن  
16 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم يرغبون بتعلم اللغة الفارسية

16 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم يرغبون بتعلم اللغة الفارسية

أعلن أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران سعيد رضا عاملي عن وجود ما يقارب 16 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم يرغبون بتعلم اللغة الفارسية.

وفي هذا الصدد قال عاملي خلال اجتماع جمعه بمستشاريين إيرانيين في الخارج بمقر الأمانة العامة للمجلس المذكور يوم الأحد إننا بحاجة إلى 100 مدرس للغة الفارسية لنلبي حاجة الراغبين.

وأضاف أن توظيف 100 مدرس للغة الفارسية يكلف البلاد مليوني يورو وهو ما سيثمر عن نشر اللغة الفارسية والترويج لها في مختلف انحاء العالم.

وعدّ اللغات بمنزلة أداة لنشر المفاخر العلمية والثقافية لكل بلد مضيفاً أنه إذا روّجت اللغة الفارسية على نطاق واسع وبشكل جيد فإن ذلك سيثمر عن تمتين الأواصر بين الجمهورية الإسلامية والبلدان الأخرى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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