وارتبط ديبالا بالرحيل عن نادي السيدة العجوز في الأيام الماضية، وكان قريباً بالفعل من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو، لكن إدارة الشياطين الحمر لم توافق على مطالب اللاعب المالية، مما أدى إلى تعثر الصفقة.

وانضم باريس سان جيرمان إلى سباق التعاقد مع ديبالا في الأيام الماضية، وبدأ النادي يجهز عرضه الأول للحصول على خدماته تحسباً لرحيل النجم البرازيلي نيمار المتوقع عودته إلى برشلونة أو حتى الانتقال لنادٍ آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ديبالا يفضل خيار باريس على اليونايتد في الوقت الراهن، وقد أجرى وكيل أعماله بعض المحادثات مع ليوناردو المدير الرياضي في النادي الباريسي لمناقشة إمكانية نقل النجم الأرجنتيني إلى ملعب حديقة الأمراء.

وأضاف التقرير أن الهدف الرئيسي لديبالا هو البقاء في يوفنتوس والقتال من أجل الحصول على مركز أساسي تحت قيادة ماوريسيو ساري، لكن إن كان عليه الرحيل، فإن باريس هو من سيكون وجهته المقبلة.