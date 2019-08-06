وشُيّد «المسجد الحديث» بأمر أتابك سعد بن زنجي عام 590 للهجرة بمحاذاة مسجد شاهجراغ.

ويعتبر المسجد المذكور ثاني مسجد في شيراز يكتسب أهمية تاريخية كبيرة.

وتبلغ مساحة المسجد 20 ألف متر مربع حيث يضم رواقين يبلغ طولهما 30 متراً ويصل عرضهما إلى 25 متراً كما ويحيط بكل واحد منهما 12 طاقاً صغيراً.

ويضم المسجد إيوانين في جهتيه الغربية والشرقية واللذين تحیط بهما 6 حجرات.

هذا ولقد تعتبر شيراز عروسة المدن في ايران ببساتينها وجنيناتها الرائعة الجمال، وبتاريخها القديم الذي يعود الى عصور ما قبل الميلاد، وجاء ذكرها في ألواح من الطين في خزينة قصر الملك جمشيد، وقد ازدهرت بعد الاسلام، ووصلت الى الذروة في العهدين الصفوي والزندي، لمدة طويلة انتقاها (كريم خان زند) احد حكام الدولة الزندية عاصمة لإيران، وتشهد ابنيتها الأثرية على قدمها. كما ولد ودفن فيها فطاحل الادب والثقافة الاسلامية، وسميت (بدار العلم) نظراً لعراقتها العلمية والثقافية، ولها جاذبية مميزة مما جعل المؤرخين والسوّاح يكتبون عن محاسنها الكثير، ويصنّفونها في مقدمة المراكز السياحية في ايران.