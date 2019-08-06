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رقم الخبر: 260418 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: منوعات  
رافعة تنزل ثيرانا من على سطح منزل

رافعة تنزل ثيرانا من على سطح منزل

في مشهد تابعه كثير من الناس بشغف كبير، قامت رافعة بإنزال بضعة ثيران وأبقار من فوق سطح منزل بحي ناظم آباد بمدينة كراتشي في باكستان.

وعادة الناس في باكستان عموما أن يبقوا أضاحيهم أمام البيوت بضعة أيام قبل العيد، لكن تركها مربوطة في الأزقة المزدحمة عدة أشهر من شأنه أن يثير احتجاجات الجيران.

وقال سيد إعجاز أحمد، صاحب الحيوانات البالغ عمره 56 عاما «جعلنا المكان مناسبا لها هنا». واختار أحمد في البداية أن يربيها على سطح منزله المؤلف من 4 طوابق لأنه أوفر له ماديا.

ويربي أحمد الحيوانات على سطح منزله في المدينة المترامية الأطراف، أكبر مدن باكستان، منذ 16 عاما، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لإدراك أن عجوله ستنمو حتما بشكل كبير بحيث لا يمكنها  النزول عبر الدرج.

وبالتالي كان الحل هو استدعاء رافعة لتولي مهمة إنزال الحيوانات للأرض تمهيدا لنحرها في العيد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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