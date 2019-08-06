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رقم الخبر: 260416 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: منوعات  
«السماء الحمراء» تحير سكان القاهرة

«السماء الحمراء» تحير سكان القاهرة

تحول لون السماء إلى الأحمر مع غروب شمس الاثنين في القاهرة، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للظاهرة متسائلين عن السبب.

والتقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، في ظل تساؤلات عن سبب هذا الأمر، بعد أن أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة «الوطن» المصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، قوله إن الظاهرة طبيعية.

وأوضح أن تغير لون السماء إلى اللون القريب من الأحمر «ناتج عن انعكاس أشعة الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك».

وبحسب خبراء فلك، يطلق على هذه الظاهرة اسم «الشفق المسائي»، حيث يبدو فيها لون السماء أكثر احمرارا وقت الشروق أو الغروب، نتيحة تشتت الضوء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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