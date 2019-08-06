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رقم الخبر: 260414 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 17:01 الاقسام: منوعات  
اجراء مروع قام به شاب مصري هربا من الزواج!

اجراء مروع قام به شاب مصري هربا من الزواج!

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام الشاب إسلام (22 عاما)، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، ومقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على الانتحار تخلصا من إلحاح أهله عليه بالزواج، كونه ابنهم الوحيد.

وأكدت التحريات أيضا، أن الشاب كان يعيش بمفرده، وأنه رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة، فيما أشار مقربون منه، إلى أنه كان يسعى للعمل وتحقيق مستقبل باهر في البداية.

ونقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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