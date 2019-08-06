دخل الصديقان الفلسطينيان يزن وياسر شلبي اللذان يحملان الجنسية الكندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما قدما أطول ساندويتش شاورما دجاج في العالم، يبلغ طوله ثلاثين مترا، وحطما الرقم السابق المسجل بطول 27 مترا.

وكان يزن وياسر قدما إلى كندا قبل 16 سنة، وفتحا مطعم شلبي في مدينة لندن أونتاريو في مقاطعة أونتاريو بكندا قبل خمس سنوات، قبل أن يقررا دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتقديم أكبر ساندويتش في العالم.

وشارك في الفعالية أكثر من مئة متطوع، بعضهم من أصول عربية وآخرون من جنسيات مختلفة، وتم إعداد عشرين طاولة لوضع الساندويتش، في حين بلغت الكلفة المادية للمبادرة نحو سبعة آلاف دولار أميركي.

ويقول عمدة مدينة لندن أونتاريو أدهولدور «حضرت هذه الفعالية لأكون شاهدا على إعداد أطول ساندويتش شاورما دجاج في العالم؛ فمدينتنا تشهد الكثير من الفعاليات العالمية سنويا، وهذا النشاط يعد حدثا مهما في تاريخ المدينة لأنها ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

ونوه هولدور بوجبات مطعم شلبي، وقال إنه من بين المطاعم المميزة في المدينة، وإن الأخوين يزن وياسر شلبي لم يكتفيا بإعداد أطول ساندويتش شاورما ودخول كتاب غينيس للأرقام القياسية، بل فكرا في مساعدة المجتمع الكندي أيضا، وخصصا الطعام لمساعدة المحتاجين والمشردين في المدينة، معربا عن فخره بالمبادرة.

ويعيش في مدينة لندن أونتاريو بمقاطعة أونتاريو بكندا الكثير من الكنديين من أصول عربية وإسلامية، وتقدر نسبتهم بـ35%من سكان المدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو أربعمائة ألف نسمة، وتضم الكثير من المحلات والمطاعم العربية.

وصار المجتمع الكندي في هذه المدينة يعرف الكثير من الأطعمة والأكلات العربية والعادات والتقاليد العربية؛ مما جعل الأكلات العربية مثل الشاورما والفلافل والحمص مألوفة ومشهورة في المجتمع الكندي.