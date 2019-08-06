الرئیسیة
عناوین الاخبار
سیاسة
>
عربیات
>
دولیات
>
محليات
اقتصاد
ثقافة و فن
سیاحة
رياضة
اجتماعيات
علوم و تکنولوجيا
منوعات
الوسائط المتعددة
مقابلات
مقالات و آراء
الثلاثاء ٤ ذی حجّه ١٤٤٠
الثلاثاء , أغسطس 06, 2019
نبذة عنا
الاتصال بنا
الاشتراک
آر اس اس
مواقع صدیقة
عاجل :
هيروشيما تطالب بمعاهدة دولية لحظر السلاح النووي
طالبان تشجب الانتخابات الأفغانية وتهدّد بهجمات
محتجو هونغ كونغ يطالبون بالانفصال.. والصين تحذّر
لندن ترغب في التوصل لاتفاق بشأن بريكست
الجيش الباكستاني يلوّح بالحرب ضد الهند لدعم كشمير
للمزید
رقم الخبر: 260411
تاريخ النشر: آب 06, 2019
الوقت: 17:00
الاقسام: منوعات
عالم يحكمه المجانين
الکلمات المفتاحية
مجانين
كاريكاتير
عالم
مصدر الخبر: الوفاق/القدس العربي
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
لماذا كان أجدادنا يثقبون رؤوسهم؟
«حيلة ماكرة» من مجرم برازيلي للهروب من السجن
رافعة تنزل ثيرانا من على سطح منزل
«السماء الحمراء» تحير سكان القاهرة
لعق كلب جرحها فخسرت أطرافها الأربعة!
مهاجران فلسطينيان يقدمان أطول ساندويتش شاورما في العالم
عالم يحكمه المجانين
«فيلم رعب حقيقي» على طائرة بريطانية
اجراء مروع قام به شاب مصري هربا من الزواج!
قرية تعرض مكافأة لمن ينجب ذكرا.. و«العمدة» يحاول فك اللغز
صورة مربكة لحمار وحشي
اقتلاع ما يزيد عن 500 سن من فم طفل
كشفته زوجته وهو يدسّ السمّ في قهوتها
عجوز يبني خط سكة حديد مصغر حول منزله
طائرة تهبط في شارع يعج بالسيارات
رقم قياسي.. إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
اكتشاف أقدم قطعة خشبية في قارة أنتارتيكا
(مجاعة الثعالب) تثير غضب الناشطين في روسيا
فرنسا.. موقف السيارات أغلى من حياة الإنسان
صورة مذهلة لحوت يبتلع أسد البحر دفعة واحدة
الهند تحظر «الطلاق بالثلاثة» وتعتبره جريمة
انقطع به الحبل أثناء ممارسة قفزة البانجي
أمريكية ترفض الاستجابة لمعاكسات مراهق.. والأخير يلقي طفلها من الطابق الثالث
أمريكية عمرها 107 أعوام.. (السر في العزوبية)
«مزحة القنبلة» تثير الهلع في حفل تخرج بفلوريدا
علق رأسه بين القضبان... تحرير حيوان راكون من فتحة مجارير
روسيا تحتفل باليوم العالمي للبطيخ
ذهب للحلاق وترك طفلته بالسيارة .. فماتت بضربة شمس
هندي غريب لم يقص شعره منذ 40 عاماً: «الله زارني في المنام وطلب مني عدم قصه»!
يختفي 10 أعوام.. ثم تظهر «بقايا جثته» في أغرب مكان
ثعبان جائع ينقض على مطعمه!
فتاة باكستانية رقبتها ملتوية 90 درجة
خدمة زواج متطورة يطلقها العراق
ملاكم روسي يموت واقفاً بعد 11 جولة!
نسر يلتهم أفعى حية في مشهد مرعب
تعرف على أسرع 5 طائرات عسكرية موجودة في الخدمة
بعد عامين من وفاتها.. مصري ينبش قبر والدته ويُخرج جثمانها.. والسبب مفاجئ
قرية تعرض مكافأة لمن ينجب ذكرا.. و«العمدة» يحاول فك اللغز
الآن.. ستحبون الجلوس في المقعد الأوسط بالطائرة
قوات أمريكية إلى السعودية
هل سمعت عن حليب الحلزون؟ .. سعره أغلى من الذهب
فيل هائج ينقل طفلة من فراشها إلى الشارع ويقتلها!
في تركيا.. صورة لأغرب «طاولة قهوة» في العالم
بعد بلوغها 118 عاماً.. ماما خوليا تمتلك أول منزل
صورة مربكة لحمار وحشي
All Content
by
alvefagh
is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
.
اجرا:تارنماجستر