مرض لايم هو العدوى التي تبدأ من خلال لدغة حشرة القراد، وهو من الأمراض التي يصعب تشخيصها، وفي نفس الوقت يجب علاجها سريعاً للوقاية من حدوث مضاعفات بسبب هذا المرض، في هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مرض لايم أسبابه وعلامات الإصابة به، وفقاً لموقع Net doctor.

ما هو مرض لايم؟

مرض لايم هو عدوى تبدأ بلدغة القراد، للمرض مجموعة متنوعة من الأعراض ، بما في ذلك التغيرات التي تؤثر على الجلد والقلب والمفاصل والجهاز العصبي.

أسباب مرض لايم

سبب مرض لايم هو الإصابة بعدوى بكتيريا دقيقة تسمى (بوريليا بورجدورفيري)، تنتقل هذه البكتيريا عن طريق لدغة من القراد، وهو طفيل صغير يمتص الدم يعيش عادة على الغزلان والفئران والثدييات الأخرى، وكذلك الطيور.

عندما يتجول الشخص في الريف أو بين النباتات أو الحشائش، قد تعلق به حشرة القراد وتستقر في أي مكان على الجسم، لكنها تفضل الأماكن الدافئة والرطبة والمظلمة مثل: الإبطين.

عندما يجد القراد مكاناً مناسباً على الجسم ، يقوم بسحب الدم، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة، ولا تحمل كل حشرات القراد البكتيريا ولكن إذا حدث ذلك، فقد يتم حقن البكتيريا في الإنسان أثناء عملية امتصاص الدم.

عادة ما تنقسم أعراض مرض لايم إلى ثلاث مراحل: بقعة حمراء حول مكان اللدغة، بعض المرضى الذين يعانون من مرض لايم يشعرون بأنهم أصيبوا بالإنفلونزا بأعراض مثل: التعب أو النعاس، الصداع، حمى خفيفة،آلام المفاصل والعضلات، تورم الغدد اللمفاوية.

إذا لم يتم علاج مرض لايم بالمضادات الحيوية، فقد تظهر المضاعفات بعد بضعة أسابيع أو أشهر أو حتى بعد سنوات وتشمل المضاعفات: التهاب المفاصل، التهاب البهلوان المزمن الضموري، تأثيرات على القلب،تأثيرات على الجهاز العصبي.