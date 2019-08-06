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رقم الخبر: 260403 تاريخ النشر: آب 06, 2019 الوقت: 15:16 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تصدر حزمات تعليمية في مجال النانو تكنولوجيا الی الصين

شركة ايرانية تصدر حزمات تعليمية في مجال النانو تكنولوجيا الی الصين

تقوم احدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا النانو في ايران بتصدير معدات النانو مع الحزم التعليمية الی الصين في اطار الاتفاق الموقع لمدة 5 سنوات بقيمة مليون دولار مع هذا البلد.

وقالت المديرة العامة لهذه الشركة (فائقه اسلامي بور)، ان الاتفاق ابرم قبل أربع سنوات؛ مبينة انه تم خلال السنة الأولى تصدير جهازين اثنين، وعشرة اجهزة في السنة الثانية، وخمسة عشر جهازا في السنة الثالثة من انتاجه.

واضافت أنه بنهاية العام الخامس، سيتم تصدير خمسة أجهزة بقيمة مليون دولار إلى الصين.

وحسب قول السيدة اسلامي بور ايضا، اقيمت العديد من ورش العمل للطلاب الصينيين في إطار هذه المذكرة.

وتابعت : ان الشركة تمكنت من تصدير المنتجات والخدمات التعليمية إلى دول أخرى؛ واضافت : لقد عقدنا ورش عمل تدريبية حول تقنية النانو في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتركيا وسلطنة عمان على مدار السنوات الماضية وشاركنا في الاجتماعات والمعارض ذات الصلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اسلامي بور عن توقيع اتفاق مع شركة عمانية لإطلاق قناة التدريب في هذا البلد ايضا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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