السعودية تتعمد ذبح الطفولة في اليمن وغطاء اممي يشجعها على الاستمرار تتخذ السعودية من المظلة الأممية غطاء سياسيا وقانونيا لجرائمها بحق الشعب اليمني عموما، وبحق الاطفال خاصة، فمن قائمة عار الى اخرى تتنقل السعودية ملطخة بدماء اليمنيين مع ثقتها انها بعيدة عن المسائلة والمحاسبة، وتماه اممي يشجعها للاستمرار بشكل اكبر في ارتكاب المجازر وانتهاك الطفولة وحقوقها.