*عشرات الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك وسط دعوات لاقتحامه يوم عيد الأضحى

إصابة صياد فلسطيني وتضرر مركبه جراء إعتداء بحرية الاحتلال عليه في بحر غزة

أصيب صباح الاثنين، صيادا فلسطيني جراء اعتداء بحرية العدو الصهيوني عليه في بحر شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن زكريا بكر رئيس لجان الصيادين قوله: إن زوارق العدو الحربية قامت فجر الاثنين بإطلاق النار وفتح مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملا بصيد اسماك السردين في بحر شمال القطاع على بعد 6 اميال.

وبين بكر انه ونتيجة ضخ المياه بقوة أدى لسقوط الصياد الطفل "عبد الله مفلح ابو رياله "بحالة اغماء تم نقله على اثرها الى مستشفى الشفاء ، بالإضافة الى تضرر المركبة ووقوع مولدين كهرباء في البحر من مركب الصياد فلاح محمد ابو رياله نتيجة لضخ المياه .

وأشار الى فقدان 12 قطعة "ملطش" من حسكة الصياد محسن خليل ابو رياله نتيجة للموج الصناعي وضخ المياه ومحاولة الزورق الحربي قلب الحسكة بالبحر.

وفي سياق منفصل توغلت جرافات العدو الصهيوني صباح الاثنين، بشكل محدود شرق مدينة غزة مدعومة بطائرات استطلاع حلقت في المكان.

وأفاد شهود عيان بخروج أربعة جرافات من نوع D9 لمسافة 150 متر غرب السياج الأمني انطلاقًا من موقع ملكة العسكري، وقيامها بأعمال تجريف باتجاه الجنوب مع تواجد جيبات عسكرية وآليات مدفعية وناقلة جند خلف السواتر الترابية داخل السياج الأمني شرقي المدينة.

بموازاة ذلك شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد اعتقلت قوات العدو 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة.

وافادت مصادر محلية بان قوات العدو اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات العدو طفلين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت مواطن ونجله عقب مداهمة منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وتم اعتقال شاب من بلدة عناتا شمال شرق القدس، كما اعتقلت قوات العدو من قرية العيساوية في القدس المحتلة.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني الخاصة، وسط دعوات لاقتحامات جماعية للمسجد يوم عيد الأضحى المبارك.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 77 مستوطنًا من بينهم 25 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وواصلت شرطة العدو فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية ودققت فيها قبيل دخولهم للمسجد.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع دعوات أطلقتها ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" الأسبوع القادم، والذي يُوافق عيد الأضحى المبارك.

وأعلن أعضاء بارزون في "جماعات الهيكل" المتطرفة أنهم سيقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة الأحد القادم الموافق 11-8-2019 خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ويسعى المستوطنون المتطرفون إلى زيادة مدة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كل صباح، علمًا أن الفترة الصباحية للاقتحامات تبدأ من الساعة 7:30 حتى 11 صباحًا.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، والمستوطنون بحماية شرطة العدو يطيلون فترة مكوثهم في المسجد الأقصى علهم يحصلون على دقائق إضافية، وتخصيص كامل المدة ما بين صلاتي الفجر والظهر لاقتحاماتهم.

وذكر مركز معلومات وادي أن 2233 مستوطنًا متطرفًا وطالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يوليو الماضي، بحراسة مشددة من شرطة العدو، ووسط تضييقات على دخول المسلمين للمسجد باحتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.