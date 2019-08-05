المحكمة العليا تسمح باطلاق سراح الشيخ زكزكي لتلقي العلاج في الهند حكمت المحكمة العليا لولاية كادونا النيجيرية بإطلاق سراح زعيم الحركة الاسلامية، الشيخ ابراهيم زكزكي، وزوجته للسفر لتلقي العلاج في الهند، بعد أكثر من شهر من التظاهرات في الولاية بعد أن تخطى الشيخ فترة محكوميته بأكثر من سنة.