وصول وفد أمريكي إلى أنقرة في محاولة لثني تركيا عن عمليتها شمال سوريا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأمريكية تسعى في "محاولة أخيرة يائسة" منها لمنع تدخل تركيا شرقي الفرات، مشيرة إلى وصول وفد رفيع من البنتاغون إلى أنقرة الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن هذا الوفد "يحمل عرضا نهائيا لتخفيف قلق أنقرة"، بعد جدل مستمر لسنوات بين الحليفين في "الناتو" حول دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في سوريا.

ويشمل العرض الأمريكي حسب الصحيفة تنفيذ واشنطن وأنقرة عملية مشتركة لـ"تأمين" منطقة حدودية بعرض نحو 140 كم وعمق 15 كم.

ويقضي العرض بانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة وإزالة تحصيناتهم وتسيير دوريات مشتركة في ثلث الأراضي بين نهر الفرات والعراق، قبل تطهير الثلثين المتبقيين لاحقا، غير أنقرة سبق أن رفضت هذه الشروط مصرة على إعلان "منطقة آمنة" بعرض لا يقل عن 32 كم، ومناطق خاصة لإعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مناطقهم في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت تحشد فيه أنقرة قواتها عند الحدود التركية استعدادا لشن عملية عسكرية جديدة ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة أمريكيا، ما يهدد بتفاقم الفوضى بالمنقطة ويهدد خطط الرئيس دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا تستعد لحرب ضد تركيا، حيث تم حفر كثير من الأنفاق وإقامة مستشفيات ميدانية تحت أرضية، وتحويل عشرات المنازل إلى مواقع محصنة.

من جانب آخر أجرت طائرة حربية أمريكية، الاثنين، استطلاعًا بالقرب من القاعدة البحرية في ميناء طرطوس السوري.

ووفقا لبيانات موقع "PlaneRadar"، فقد أقلعت طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات والتابعة للبحرية الأمريكية من طراز "P-8A Poseidon" من قاعدة سيغونيلا التابعة لحلف الناتو في جزيرة صقلية.

وفي الساعة 12:10 (في توقيت موسكو) تم ملاحظتها في الجزء الشرقي من البحر المتوسط. وقد كانت على ارتفاع 4/9 كم فوق سطح الأرض وطارت بسرعة 946.2 كم في الساعة.

وفي الساعة 12:15 (في توقيت موسكو) تمت ملاحظة الطائرة بالقرب من مدينة طرطوس السورية.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأت طيارات الاستطلاع الأجنبية تظهر بشكل متزايد بالقرب من روسيا والقواعد الروسية في سوريا.

حيث في الأسبوع الماضي وحده، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، لوحظت 39 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من الحدود الروسية. وقد تم اعتراضها من قبل المقاتلات الروسية 12 مرة لمنع الانتهاكات.

على الرغم من دعوات وزارة الدفاع الروسية، يرفض البنتاغون وقف عمليات الاستخبارات على الحدود الروسية.

ميدانياً عثرت وحدات الجيش العربي السوري على شبكة أنفاق وتحصينات هندسية خلال تمشيطها الأراضي الزراعية التابعة لقرية حصرايا في ريف حماة الشمالي الغربي.

ويواصل عناصر الهندسة في الجيش السوري عملهم في تمشيط أوكار الإرهابيين وأماكن تحصنهم في القرى والمزارع التي حررها الجيش العربي السوري مؤخرا من الإرهاب بريف حماة الشمالي الغربي، وضبطوا شبكة من الأنفاق والتحصينات في مزارع حصرايا شمال شرق قريتي الجبين وتل ملح محفورة بمعدات تركية وعثروا بداخلها على كميات من الذخائر والقذائف المتنوعة، وذلك وفقا لوكالة "سانا".

وبيّن أحد عناصر الهندسة في تصريح أن "حفر الأنفاق تم بمعدات حديثة لإقامة التحصينات والدشم والخنادق وقد وجد هذا الأسلوب من خلال أعمال التمشيط في مناطق متعددة مثل الغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية التي حررها الجيش من براثن التنظيمات الإرهابية، ما يدل على التعاون الوثيق بين هذه التنظيمات وكيان العدو الإسرائيلي واستخبارات وخبراء تابعين للدول المعادية للسوريين ودولتهم".

وكشفت مصادر محلية وإعلامية في 22 الشهر الماضي أن إرهابيي "جبهة النصرة" المنتشرين في إدلب وريف حماة الشمالي تسلموا معدات حديثة أمريكية الصنع خاصة بحفر الأنفاق والخنادق وصلتهم عبر الأراضي التركية مع عدد من المهندسين الاختصاصيين من جنسيات عربية.

واستعادت وحدات من الجيش الأسبوع الماضي السيطرة التامة على قريتي "تل ملح" و"الجبين" بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما وبسطت سيطرتها خلال الأسابيع الماضية على عدد من القرى والبلدات المتجاورة في أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة وإدلب الجنوبي الغربي.