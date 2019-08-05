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رقم الخبر: 260349 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 19:28 الاقسام: عربيات  
مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 32 آخرين في انفجار قرب معهد الأورام

مصر: مصرع 17 شخصاً وإصابة 32 آخرين في انفجار قرب معهد الأورام

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الاثنين، عن عدد الضحايا في حادث انفجار 4 سيارات في محيط معهد الأورام بالمنيل.

وقالت هالة زايد في مؤتمر صحفي من معهد ناصر إن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

وأضافت زايد، "5 حالات حرجة في الرعاية المركزة، وباقي المصابين حالتهم بين متوسطة إلى خفيفة".

وتابعت الوزيرة، دفعت بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وأنه تم نقل 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام، وذلك عقب حادث الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط معهد الأورام في المنيل بالقاهرة.

فيما شددت الوزيرة على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كل التخصصات، خاصة الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين.

وحدث الحريق نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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