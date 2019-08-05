اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، قوات حفتر بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بعد قصفه مدينة مرزق وسط البلاد، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة.

ومقتل ما لا يقل عن 43 شخصا في ضربة جوية

وقال بيان لحكومة الوفاق الوطني: "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى عبارات الإدانة القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد من قبل ميلشيات حفتر، واستهدف حي القلعة السكني، وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى المدنيين".

وحملت حكومة الوفاق ببيانها "ميلشيات حفتر المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان".

وتابع البيان: "يطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكبته وترتكبه هذه الميلشيات من جرائم في مرزق".

وأكدت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على البلدة التي تقع في عمق جنوب ليبيا لكنها نفت استهداف أي مدنيين.

وقال مسؤول محلي، الاثنين، إن ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات حفتر، على بلدة مرزق جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد عمر، عضو المجلس البلدي لمرزق، القول إن "القصف الجوي نتج عنه 43 قتيلا و51 جريحا. كحصيلة أولية".