*إصابة عدد من المدنيين إثر غارات لطيران العدوان على مدينة عمران *مقتل قيادات للمرتزقة بقصف مدفعي في حيران ومثلث عاهم

أمل زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن تصدق الإمارات في اعلانها سحب قواتها من اليمن ناصحاً إياها بتنفيذه وعدها "لأجل مصلحتها الاقتصادية".

واعتبر الحوثي أن "استمرار الإمارات في العدوان وفي احتلال اليمن يشكل خطورة عليها وهي تتحمل مسؤولية ذلك".

وكان مسؤول إماراتي كبير أعلن في 8 تموز/يوليو الماضي أن بلاده ستسحب قواتها الموجودة في اليمن ضمن خطة إعادة انتشار، عازياً هذا القرار إلى أسباب "استراتيجية وتكتيكية".

هذا ولفت الحوثي إلى أنه على السعودية أن تدرك أن مصلحتها ومصلحة المنطقة في السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنه "لا خيار لنا في حال استمر العدوان السعودي الا أن نذهب الى التصعيد أكثر فأكثر".

وأوضح الحوثي في هذا السياق أنه كلما تمادت السعودية في عدوانها "فلن نألوَ جهداً في الرد بما نستطيع من ضربات موجعة"، محذراً "النظام السعودي من تأثيرات الضربات الموجعه عليه وعلى من يقف وراءه من قوى دولية على رأسها أميركا".

إلى ذلك، رأى الحوثي أن "ما حصل في عدن من ممارسات يكشف حقيقة مشاريع التقسيم والتفتيت الأجنبية في بلدنا بعناوينها المذهبية"، مؤكداً أن "مصلحة اليمنيين هي في الأخوة والتعاون والسلام والاستقرار".

ميدانياً نفذ سلاح الجو المسير، الاثنين، عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية ومطار نجران بطائرات قاصف" 2k" المسيرة.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران، مؤكدا أن الإصابة كانت مباشرة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف متحدث القوات المسلحة أن العملية الثانية استهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة.

وبين أن العملية الثالثة استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا أخرى في مطار أبها الدولي بعسير، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأكد العميد يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي تجسيداً لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 21 غارة خلال 48 ساعة الماضية.

يذكر أن سلاح الجو المسير نفذ خلال الثلاثة الأشهر الماضية 60 عملية بمعدل عمليتين كل 72ساعة استهدفت مقرات وقواعد ومنشآت العدو منها 16عملية على مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11عملية على مطار نجران و9عمليات على قاعدة خميس مشيط.

وبلغت "عمليات سلاح الجو خلال شهر يوليو الماضي 23عملية منها 18عملية بطائرات قاصف كي تو استهدفت مطارات وقواعد عسكرية سعودية وحققت أهدافها".

ونجح سلاح الجو المسير في تحقيق أهداف الضربات العسكرية على مطارات وقواعد العدو وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة إلى الخسائر على الجانب الاقتصادي.

ووفقا للعميد سريع فإن "استهداف قاعدة خميس مشيط جعلها تصاب بالشلل بنسبة تتجاوز الـ 60% ما أضطر العدو إلى إخلاء القاعدة من الأسلحة".

وأكد أن هذه العمليات كشفت حجم الإرباك والتخبط السياسي والإعلامي والعسكري والأمني للنظام السعودي وأن قيادة القوات المسلحة تدرس خيارات توسيع عمليات سلاح الجو المسير خلال المرحلة القادمة.

يأتي هذا الاستهداف تجسيدا لوعد قائد الثورة مساء الأحد بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 21 غارة خلال 48 ساعة الماضية.

من جانب آخر أصيب عدد من المواطنين جراح بعضهم خطيرة، الاثنين، جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مدينة عمران.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن أربع غارات على مدينة عمران ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح بالإضافة إلى أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين في المدينة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم المتواصلة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات منذ أربع سنوات ونصف.

كما قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي إثر استهداف تجمعاتهم بعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس بجيزان وشمال وشرق جبل النار قبالة جيزان.

وذكر مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان، وأسفر القصف عن قتل وجرح عدد منهم.

إلى ذلك استهدفت صاروخية الجيش وسلاح المدفعية في وقت سابق من مساء الاحد 4 اغسطس تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شرق وشمال جبل النار قبالة جيزان بصاروخي كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

بموازاة ذلك أعلن مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت مساء الاحد 4 أغسطس تجمعات لقيادات مرتزقة الجيش السعودي وتحصيناتهم شرق وغرب حيران وشمال شرق وغرب مثلث عاهم في محافظة حجة بقذائف مدفعية واسفر القصف المركز عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.