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رقم الخبر: 260344 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 19:23 الاقسام: محليات  
روسيا تدين مرة أخرى حظر وزير الخارجية الايرانية

روسيا تدين مرة أخرى حظر وزير الخارجية الايرانية

إعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، "سيرغي ريابكوف"، حظر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد جواد ظريف إجراء خاطئا وأدانه.

قال ريابكوف، الاثنين، لمراسل ارنا فيما يتعلق بالاجراءات الأحادية وغير القانونية الأمريكية ضد الدول وخاصة إيران ووزير خارجيتها: "بكل تأكيد ندين إجراء الإدارة الأمريكية بشأن حظر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ونعتبره إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية ويجب أن لا يتكرر".

وأكد أن الخطاب الإيراني حول عدم مسؤولية أمريكا بشأن المواثيق الدولية في خروجها من الإتفاق النووي هو الصحيح لأنها خرجت منه دون بديل.

وصرح أن روسيا لا تساند الإجراءات الأمريكية في الخليج الفارسي وتعتقد أن حلها يكمن في التفاوض.

 

 
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