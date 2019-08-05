وكان محامي الشيخ زكزاكي وزوجته طلب من الحكومة السماح لهما بالسفر الى الخارج للعلاج، وأشار الى ان عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينه الاولى.

وأفادت قناة العالم بان المحامي أعلن بأن زوجة الشيخ تعاني من إرتفاع ضغط الدم وتحتاج لاجراء عملية جراحية على الركبة وأخرى لاخراج رصاصة من جسدها، إضافة الى معاناتهما جراء اعطائهما غذاء مسموما وحذر من تداعيات وفاتهما في السجن في حال رفضت السلطات الطلب.

وبحسب ما أعلن حساب مكتب الشيخ الزكزاكي على موقع "تويتر"، سمح القضاء النيجيري للشيخ الزكزاكي ولزوجته بالعلاج خارج البلاد جراء الخطر المحدق بصحتهما.

وأوضح المكتب أن الإدعاء النيجيري فشل في تقديم أدلة مُقنعة لوجود أي مستشفى في البلاد يمكنه رعاية الشيخ وعلاجه.