  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260343 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 19:18 الاقسام: محليات  
نيجيريا تسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة الى الهند للعلاج

نيجيريا تسمح للشيخ الزكزاكي بالمغادرة الى الهند للعلاج

سمح القضاء النيجيري للشيخ ابراهيم الزكزاكي، بالمغادرة الى الهند لتلقي العلاج برفقة عناصر الاستخبارات.

وكان محامي الشيخ زكزاكي وزوجته طلب من الحكومة السماح لهما بالسفر الى الخارج للعلاج، وأشار الى ان عين الشيخ الثانية مهددة بعد فقدانه عينه الاولى.

وأفادت قناة العالم بان المحامي أعلن بأن زوجة الشيخ تعاني من إرتفاع ضغط الدم وتحتاج لاجراء عملية جراحية على الركبة وأخرى لاخراج رصاصة من جسدها، إضافة الى معاناتهما جراء اعطائهما غذاء مسموما وحذر من تداعيات وفاتهما في السجن في حال رفضت السلطات الطلب.

وبحسب ما أعلن حساب مكتب الشيخ الزكزاكي على موقع "تويتر"، سمح القضاء النيجيري للشيخ الزكزاكي ولزوجته بالعلاج خارج البلاد جراء الخطر المحدق بصحتهما.

وأوضح المكتب أن الإدعاء النيجيري فشل في تقديم أدلة مُقنعة لوجود أي مستشفى في البلاد يمكنه رعاية الشيخ وعلاجه.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0653 sec