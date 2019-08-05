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رقم الخبر: 260342 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 19:20 الاقسام: عربيات  
شعبان: تحالفنا مع روسيا وإيران استراتيجي

شعبان: تحالفنا مع روسيا وإيران استراتيجي

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية بالرئاسة السورية بثينة شعبان أن التحالف مع روسيا وإيران تحالف استراتيجي وتاريخي.

وأعلنت أن "التحالف الاستراتيجي مع الدولة الروسية تحالف تاريخي، مهما حاول البعض التشويش عليه، وكذلك مع إيران التي تربطنا بها علاقة تاريخية منذ إنتصار الثورة فيها، وهي علاقة استراتيجية لن تتأثر بكلام الذين يهاجمون إيران لمصلحة الصهيونية وإسرائيل".

وأكدت شعبان خلال حوار مفتوح أقيم ظهر أمس في مركز طرطوس الثقافي، أن اللجنة الدستورية لم تتشكل خلال السنوات الثلاث الماضية، "لأننا متمسكون بثوابتنا الوطنية وبقرارنا الحر المستقل والعيش بكرامة، ولن نسمح لأحد التدخل بدستور بلدنا، فالكلمة الفصل ستكون للسوريين وليس للدول المعادية ومن خان وطنه من أجلها"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

 

 
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