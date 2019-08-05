وأعلنت أن "التحالف الاستراتيجي مع الدولة الروسية تحالف تاريخي، مهما حاول البعض التشويش عليه، وكذلك مع إيران التي تربطنا بها علاقة تاريخية منذ إنتصار الثورة فيها، وهي علاقة استراتيجية لن تتأثر بكلام الذين يهاجمون إيران لمصلحة الصهيونية وإسرائيل".

وأكدت شعبان خلال حوار مفتوح أقيم ظهر أمس في مركز طرطوس الثقافي، أن اللجنة الدستورية لم تتشكل خلال السنوات الثلاث الماضية، "لأننا متمسكون بثوابتنا الوطنية وبقرارنا الحر المستقل والعيش بكرامة، ولن نسمح لأحد التدخل بدستور بلدنا، فالكلمة الفصل ستكون للسوريين وليس للدول المعادية ومن خان وطنه من أجلها"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".