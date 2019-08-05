|رقم الخبر: 260341
|تاريخ النشر: آب 05, 2019
|الوقت: 17:58
|الاقسام: محليات
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وزير الخارجية في تصريح للوفاق: الجمهورية الاسلامية الايرانية يدها ممدودة لدول الجوار دوما
الوفاق/خاص/مختار حداد - قال وزير الخارجية الايراني في حديث خاص للوفاق حول احتمال عقد اجتماع ايراني-سعودي-اماراتي في مسقط حسب بعض المصادر: ليس لديه اطلاع بهذا الموضوع ولكن ايران لن تعارض مثل هذا الاقتراح.
وأضاف: الجمهورية الاسلامية الايرانية دوماً يدها ممدودة لدول الجوار واذا رغب البعض من هؤلاء بذلك, ووضعوا سياساتهم الخاطئة وثقتهم بالأجانب جانبا, فنحن نرحب بهم دوما .
وفي رده على سؤال آخر بشأن موعد ومكان عقد الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في الاتفاقية النووية قال وزير الخارجية الايراني: إن هذا الاجتماع سيعقد ولكنه لم يتم تحديد الموعد والمكان.
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