وزير الخارجية في تصريح للوفاق: الجمهورية الاسلامية الايرانية يدها ممدودة لدول الجوار دوما الوفاق/خاص/مختار حداد - قال وزير الخارجية الايراني في حديث خاص للوفاق حول احتمال عقد اجتماع ايراني-سعودي-اماراتي في مسقط حسب بعض المصادر: ليس لديه اطلاع بهذا الموضوع ولكن ايران لن تعارض مثل هذا الاقتراح.