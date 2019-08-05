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رقم الخبر: 260338 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:28 الاقسام: اقتصاد  
الإمارات تقدّم تسهيلات كبيرة للتجار الإيرانيين

الإمارات تقدّم تسهيلات كبيرة للتجار الإيرانيين

أكدت رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، قرار حكومة أبوظبي التعامل مع المستثمرين الإيرانيين ومنحهم تأشيرات سفر تجارية وفتح حسابات مصرفية لهم، وذلك إثر مباحثات إيرانية مع حكام دبي.

وقال رئيس الرابطة عبدالقادر فقيهي: إن "حاكم دبي (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) وعد بتمديد تأشيرات السفر الملغاة وإعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة".

وأكد فقيهي إنه سيتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، وذلك بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي. وأوضح ان حاكم دبي وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم الحظر الأمريكي؛ لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

وتابع فقيهي قائلاً: "لمسنا إنفتاحاً في الإمارات لإستئناف أجواء التجارة مع ايران"؛ مبيناً ان حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران انخفض خلال السنوات الماضية من 70 مليار إلى 40 مليار دولار، كما نقل العديد من رجال الأعمال الإيرانيين تجارتهم من الإمارات إلى تركيا.

 
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