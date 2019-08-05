إنتاج "ايران خودرو" و"سايبا" تخطى الربع مليون سيارة في 4 أشهر أكدت بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الايرانية عن تسجيل إنتاج شركة (ايران خودرو) و(سايبا) أكثر من ربع مليون سيارة (254 ألفاً و550 وحدة) خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 يوليو/ تموز 2019.