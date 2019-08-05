|رقم الخبر: 260337
|تاريخ النشر: آب 05, 2019
|الوقت: 17:25
|الاقسام: اقتصاد
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إنتاج "ايران خودرو" و"سايبا" تخطى الربع مليون سيارة في 4 أشهر
أكدت بيانات لوزارة الصناعة والتجارة الايرانية عن تسجيل إنتاج شركة (ايران خودرو) و(سايبا) أكثر من ربع مليون سيارة (254 ألفاً و550 وحدة) خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 يوليو/ تموز 2019.
وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، بأن إنتاج شركة (ايران خودرو) بلغ 119 ألفاً و758 سيارة بانخفاض 35 بالمئة عن الفترة المناظرة لعام 2018. وأضافت: ان إنتاج شركة (سايبا) سجل 134 ألفاً و792 سيارة من مختلف الطرازات بهبوط 5ر32 بالمئة عن العام السابق.
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