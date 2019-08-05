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رقم الخبر: 260336 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
إندماج أسهم 6 مصارف إيرانية في كيان موحد حتى آذار 2020

إندماج أسهم 6 مصارف إيرانية في كيان موحد حتى آذار 2020

أعلن المدير التنفيذي لبنك (سبه) الايراني عن إندماج أسهم 5 مصارف مع أسهم البنك في سوق البورصة حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/ آذار2020.

وأوضح محمد كاظم جقازردي، في تصريح له اليوم الاثنين، ان عملية الإندماج بدأت مارس/ آذار 2019 وستنتهي حتى نهاية السنة المالية بهدف دمج المصارف الخمسة التابعة للقوات المسلحة في مصرف سبه.

ولفت جقازردي الى أن سبه وبصفته أقدم مصرف في ايران وبعراقة تمتد لـ95 عاماً، يمتلك 1600 فرع ونحو 16 ألف موظف، ومع إتمام عملية الاندماج سيضاف 2800 فرع و25 ألف موظف لبنك سبه.

یشار الى أن المصارف الخمسة هي: أنصار وحكمت ايرانيان ومهر اقتصاد وقوامين ومؤسسة كوثر الإئتمانية.

 

 
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