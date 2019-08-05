أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية (إيميدرو) عن إنتاج 271ر5 مليون طن من أصناف منتوجات الصلب في 3 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 يونيو/ حزيران 2019 ارتفاعاً عن الفترة المناظرة 2018، والبالغة 559ر4 مليون طن.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الاثنين، ان منتوجات الصلب المذكورة شملت حديد التسليح والزاوية وغيرها، مؤكدة ان الصادرات سجلت نمواً بواقع 758 ألف طن وبنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي.

من جهة ثانية، بلغ إنتاج الحديد الإسفنحي 272ر7 مليون طن في الشهور الثلاثة المذكورة بارتفاع 10 بالمئة عن العام السابق.

وأوضحت البيانات الصادرة أمس الاثنين، ان منتوجات الصلب المذكورة شملت حديد التسليح والزاوية وغيرها، مؤكدة ان الصادرات سجلت نمواً بواقع 758 ألف طن وبنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي.

من جهة ثانية، بلغ إنتاج الحديد الإسفنحي 272ر7 مليون طن في الشهور الثلاثة المذكورة بارتفاع 10 بالمئة عن العام السابق.