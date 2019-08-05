روسيا تدعو أمريكا لعدم نشر صواريخ بعد انسحابها من معاهدة أمنية

دعت الخارجية الروسية، واشنطن للامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة، مؤكدة استعدادها لمواصلة المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي وعقد اتفاقات جديدة خاصة بالرقابة على التسلح.

وكما نشر في موقع روسيا اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في مؤتمر صحفي الاثنين في موسكو: "ندعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها، والامتناع، مثلما فعلت روسيا، عن نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي يعملون على إنتاجها، وهي خطط كثر الحديث عنها في البنتاغون مؤخرا".

الى ذلك قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال استمرت التهديدات الأمريكية بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

موسكو: سنتخذ إجراءات شاملة إذا استمرت التهديدات الأمريكية

وأضاف ريابكوف - في تصريح له خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن واشنطن أوقفت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد، في حين أن روسيا فعلت أقصى ما يمكنها للحفاظ عليها .. داعيا الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي تحدث عنها البنتاجون مؤخرا.

وشدّد على أن بلاده تُصر على مناقشة القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا عند بحث أي اتفاقيات جديدة محتملة في مجال الحدّ من الصواريخ النووية.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا يوم الجمعة الماضي من معاهدة مهمة للصواريخ النووية كانت قد أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو أمر نفاه الكرملين مرارا.

كانت واشنطن ألمحت إلى عزمها الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى قبل ستة أشهر ما لم تلتزم موسكو بها، لكن روسيا قالت إنها ذريعة للانسحاب من معاهدة تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى عنها على أي حال بغية تطوير صواريخ جديدة.

وتفاوض على المعاهدة المبرمة عام 1987 رونالد ريجان الرئيس الأمريكي حينها مع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ويتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، مما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.

من جانبها أكدت السلطات الأسترالية أنها لن تصرح بنشر أي صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضي البلاد.

جاء هذا التأكيد على خلفية تصريحات أطلقها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال لقاء جمع وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا في مدينة سيدني نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى رغبة واشنطن بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع موسكو، في نشر صواريخ غير نووية متوسطة المدى في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في غضون الأشهر المقبلة.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدس الاثنين إن منطقة نشر الصواريخ الأمريكية لم تحدد بعد، لكنها استبعدت أن تكون أستراليا ضمنها وأضافت أن "إسبر لم يطلب منها ذلك، ولم نكن ننتظر ذلك منه".

وفي وقت لاحق من أمس أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هو الآخر، أن الصواريخ الأمريكية لن تنشر على أراضي بلاده.

وقال: "لم يطلبوا منا ذلك، ولم يجر النظر في هذا الموضوع ولم يطرح علينا أصلا. وأعتقد أنه يمكن إغلاق هذه المسألة نهائيا".

وكانت أستراليا والولايات المتحدة قد دعتا روسيا والصين للشروع في مفاوضات حول قضايا الرقابة على التسلح، مشيرتين إلى ضرورة الانتقال إلى "عصر جديد" في هذا المجال.