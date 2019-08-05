مفاجأة جديدة تؤكد أن نزعة العنف لدى مرتكب مذبحة أوهايو في الولايات المتحدة لم تكن وليدة اللحظة، وأن الواقعة كان من الممكن تجنبها باتخاذ المزيد من التدابير الوقائية، حسبما كشفت تقارير صحفية أميركية بعد ساعات من الحادث المأساوي.

وفتح مسلح يرتدي درعا واقيا وقناعا، النار قرب حانة بوسط مدينة دايتون بولاية أوهايو، الأحد، فقتل 9 بينهم شقيقته، وأصاب 27 آخرين، في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة في الولايات المتحدة.

إلا أن مرتكب الجريمة واجه ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قريبة، وصلوا الموقع وقتلوه بالرصاص في الحال، مما حال دون وقوع مزيد من الضحايا.

لكن زميلا دراسة سابقين لكونر بيتس، كشفا عن جذور العنف لدى المنفذ الذي يبلغ من العمر 24 عاما، حيث قالا إنه كان يعد "قوائم قتل" تضم أشخاصا كان يسعى للتخلص منهم، و"قوائم اغتصاب" لفتيات كان يرغب في الاعتداء عليهن جنسيا.

وتحدث الاثنان، وهما رجل وامرأة، لوكالة "أسوشيتد برس"، قائلين إن بيتس تم إيقافه عن الدراسة في المدرسة الثانوية عام 2012 عند اكتشاف القائمتين بخط يد زميلهما في حمامات الرجال.

وقالت الشابة: "كانت هناك قائمة قتل وقائمة اغتصاب، واسمي كان في قائمة الاغتصاب"، وعندها أبدت استغرابها لأنها لم تكن تعرفه.

توجيه تهمة القتل لسفاح إل باسو والعقوبة الإعدام

الى ذلك أعلنت شرطة مدينة إل باسو الأميركية أنّها وجّهت تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه مجزرة في المدينة السبت راح ضحيتها 20 شخصاً، مشيرة إلى أنّ المتّهم البالغ من العمر 21 عاماً يواجه عقوبة الإعدام.

وقال المتحدث باسم الشرطة السيرجنت روبرت غوميز خلال مؤتمر صحافي إنّ "المشتبه به وجّهت إليه تهم ارتكاب جرائم قتل" بإطلاقه النار على متسوّقين داخل مركز تجاري، في هجوم رجّحت الشرطة أن يكون دافعه عنصرياً.

وصباح السبت أطلق المتّهم النار في مركز وولمارت التجاري الذي يقصده خصوصاً من هم من أصل إسباني، فقتل 20 شخصاً بينهم ستة مكسيكيين. وسقط غالبية القتلى داخل وولمارت في حين سقط البقية في موقف السيارات.

وقالت وزارة العدل الفدرالية إنّها تتعامل مع الهجوم على أنّه "إرهاب داخلي"، في حين أعلنت الشرطة أنّها تتحقّق من صحة بيان نشره على ما يبدو المتّهم قبيل تنفيذه الهجوم ويندّد فيه بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس.

ويذكّر البيان كذلك بالمجزرة التي ارتكبها رجل عنصري أبيض في نيوزيلندا بإطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في 15 آذار/مارس مسبباً مقتل 51 شخصاً.

وتقع مدينة إل باسو البالغ عدد سكانها 680 ألف نسمة على الحدود مقابل مدينة سيوداد خوايز المكسيكية. و83% من سكانها هم من أصول إسبانية، وفق إحصاءات عام 2018.